Wimbledon: une finale dames Krejcikova - Paolini

La Tchèque Barbora Krejcikova (WTA 32) jouera la finale de Wimbledon. Elle a battu la Kazakhe Elena Rybakina (WTA 4) en trois manches, 3-6 6-3 6-4.

Krejcikova, lauréate de Roland-Garros en 2021, disputera ainsi sa deuxième finale en Grand Chelem. Elle sera opposée samedi à l'Italienne Jasmine Paolini (WTA 7) sur le gazon londonien.

'C'est difficile à expliquer, mais je ressens une immense joie et beaucoup d'émotion. Je suis aussi très soulagée et super fière de mon jeu et de mon état d'esprit combatif', a commenté la Tchèque de 28 ans.

Contre Jasmine Paolini, 'ce sera un grand combat. Elle a démontré aujourd'hui à quel point elle se battait, et moi c'est pareil', a commenté Krejcikova. Elle devient la cinquième Tchèque à atteindre la finale de Wimbledon dans l'ère Open (depuis 1968), après Jana Novotna, Petra Kvitova, Karolina Pliskova et Marketa Vondrousova. Seuls les Etats-Unis (neuf) ont fait mieux durant cette période.

