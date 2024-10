Wimbledon: un système électronique remplacera les juges de ligne

Wimbledon va abandonner ses emblématiques juges de ligne au profit d'un système de vérification électronique. Cela va ainsi changer le visage du seul tournoi du Grand Chelem disputé sur gazon.

Les arbitres et juges de ligne élégamment vêtus font partie depuis un temps immémorial du tournoi londonien au même titre que les fraises, la crème et la tenue entièrement blanche que doivent porter les joueurs. Mais Wimbledon vient d'annoncer une évolution majeure en la matière, visant selon les organisateurs à 'équilibrer la tradition et l'innovation', en renonçant à ces juges de ligne, suivant en cela une mesure de l'ATP.

Le circuit masculin a en effet décidé en 2023, à horizon 2025, de généraliser un dispositif électronique permettant de vérifier si la balle a touché ou non la ligne (ELC). Le but est d''optimiser la précision et la cohérence entre les tournois'.

Si les tournois du Grand Chelem restent libres de leur choix, le All England Club, qui gère Wimbledon, a indiqué mercredi qu'il passerait lui-même à l'ELC à partir de 2025. 'La technologie d'arbitrage sera mise en place pour tous les matches, des qualifications jusqu'à la finale, et concernera les appels de 'out' et de 'fault' qui étaient jusqu'à présent effectués par les arbitres de ligne', ont indiqué les organisateurs dans un communiqué.

L'année prochaine, Wimbledon se déroulera du 30 juin au 13 juillet.

/ATS