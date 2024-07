Wimbledon: Carlos Alacaraz ignore où est sa limite

Carlos Alcaraz a remporté dimanche à 21 ans son deuxième Wimbledon et son quatrième titre du Grand Chelem. Cela le met sur la trajectoire des statistiques du Big3.

L'Espagnol ne veut toutefois pour le moment pas en entendre parler. Il affirme quand même ne pas savoir 'où est (sa) limite'.

Q. Ce titre est-il différent de celui de l'an dernier ?

R: 'C'est un grand moment, j'ai fait un très bon match même si Novak n'a pas joué de son mieux dans les deux premiers sets où il a commis beaucoup de fautes. J'ai su en profiter. Et puis être la même année champion à Roland-Garros et Wimbledon, ce que peu de joueurs ont réussi, c'est incroyable. J'essaye de réaliser que j'ai remporté deux fois Wimbledon et j'ai l'impression que c'est la même sensation que l'an dernier.'

Q: Vous avez déjà des statistiques impressionnantes (plus jeune no 1 mondial, quatre titres du Grand Chelem à 21 ans, etc...) En êtes-vous fier ?

R: 'J'essaye de ne pas y penser trop. Evidemment, c'est un très bon début de carrière, mais il faut continuer. A la fin de ma carrière, je veux être assis à la même table que ces grands champions. C'est mon principal objectif. Ce n'est pas important d'avoir gagné quatre titres du Grand Chelem à 21 ans si je ne continue pas d'en gagner. Pour le moment, je suis très content du travail que nous faisons avec mon équipe. Je suis très fier de moi. Je ne sais pas où est ma limite et je ne veux pas y penser. Je veux continuer de m'amuser et de rêver. Mes résultats jusque-là montrent que je suis sur la bonne voie. On verra à la fin de ma carrière si j'ai 25 titres du Grand Chelem, trente, quinze... quatre.'

Améliorer tous les secteurs

Q. Djokovic a constaté une nette amélioration dans votre service. Dans quels secteurs voulez-vous encore progresser ?

R: 'J'ai très mal servi durant le premier match (à Wimbledon). Je savais qu'il fallait améliorer mon service. Je l'ai beaucoup travaillé les jours sans match. Et il s'est amélioré match après match. Je suis très content d'avoir servi aussi bien en finale, ça a été ma principale arme. Mais globalement, je dois continuer d'améliorer tous les secteurs. Mon coup droit, notamment, peut être meilleur.'

Q. Jannik Sinner et vous avez gagné les trois premiers tournois du Grand Chelem de l'année. Les jeunes ont-ils définitivement pris le pouvoir ?

R: 'Avec Jannik, à 21 et 22 ans, nous sommes au sommet du classement et remportons les titres du Grand Chelem, je pense que c'est bon pour le tennis. Nous sommes de nouveaux visages. Nous avons une très bonne rivalité et il y a d'autres jeunes qui arrivent pour se battre pour ces titres. Je pense que c'est très bien pour le sport et pour les joueurs.'

Inacceptable

Q. A l'US Open l'an dernier après votre défaite en demi-finale vous avez estimé avoir manqué de maturité. Où en êtes-vous maintenant ?

R: 'J'ai beaucoup appris de ce match contre Daniil Medvedev à l'US Open. J'avais un peu baissé les bras dans le deuxième set après la perte du premier. C'est inacceptable quand on joue un Grand Chelem. Je savais que ça ne devait plus jamais arriver. Ca m'a beaucoup aidé mentalement dans les tournois du Grand Chelem suivants. Si je suis là maintenant, je pense que c'est en partie grâce à ce que j'ai retenu de ces situations.'

Q. Comment allez-vous faire pour regarder la finale de l'Euro de foot Espagne - Angleterre alors que vous serez à la soirée de gala de Wimbledon ?

R: 'Je regarderai la première période sur mon téléphone et la seconde, là-bas à la télévision. Je ne peux pas la manquer. Ca va être un grand moment pour les Espagnols. Ils (les joueurs de l'équipe espagnole de foot) ont regardé ma finale, je me dois de les regarder et de les encourager.'

Propos recueillis en conférence de presse

