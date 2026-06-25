Wawrinka tirera sa révérence le 19 décembre, avec Federer

Stan Wawrinka tirera sa révérence le 19 décembre à Genève. Le Vaudois de 41 ans participera ...
Wawrinka tirera sa révérence le 19 décembre, avec Federer

Wawrinka tirera sa révérence le 19 décembre, avec Federer

Photo: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT

Stan Wawrinka tirera sa révérence le 19 décembre à Genève. Le Vaudois de 41 ans participera à une exhibition qui réunira également Roger Federer, Andy Murray et Gaël Monfils, a annoncé Blick vendredi.

C'est donc bien en Suisse que Stan Wawrinka fera ses adieux, un peu plus d'un mois après des Swiss Indoors de Bâle qui constitueront sa dernière apparition en compétition sur le territoire helvétique. Et le triple vainqueur de Grand Chelem et ex-no 3 mondial réunit un plateau exceptionnel pour l'occasion à Palexpo.

Roger Federer, qui s'est fait rare sur les courts, a accepté l'invitation de l'homme au côté duquel il s'est paré d'or en double aux JO de Pékin 2008 et a conquis la Coupe Davis en 2014. Le public pourra voir à l'oeuvre un autre ancien no 1 mondial, l'Ecossais Andy Murray, ainsi qu'un autre futur retraité, le Français Gaël Monfils, 'pote' de longue date de Stan Wawrinka.

Les quatre anciens rivaux et amis en découdront dans des simples et des doubles, au cours d'un spectacle qui sera rythmé par de la musique et des images. Les bénéfices de cette soirée, baptisée 'One last backhand' (un dernier revers), seront reversés à la Fondation Leman Hope et à la Roger Federer Foundation, précise Blick qui est le partenaire média de l'événement.

/ATS
 

Actualités suivantes

Chris Evert doit à nouveau se battre contre le cancer

Chris Evert doit à nouveau se battre contre le cancer

Tennis    Actualisé le 25.06.2026 - 20:56

Kym et Bertola battus au dernier tour des qualifs de Wimbledon

Kym et Bertola battus au dernier tour des qualifs de Wimbledon

Tennis    Actualisé le 25.06.2026 - 17:05

Nouvelle opération pour Leandro Riedi

Nouvelle opération pour Leandro Riedi

Tennis    Actualisé le 23.06.2026 - 20:07

Marketa Vondrousova suspendue quatre ans

Marketa Vondrousova suspendue quatre ans

Tennis    Actualisé le 22.06.2026 - 16:16

Articles les plus lus

Serena Williams de retour en simple à Wimbledon

Serena Williams de retour en simple à Wimbledon

Tennis    Actualisé le 21.06.2026 - 21:34

Marketa Vondrousova suspendue quatre ans

Marketa Vondrousova suspendue quatre ans

Tennis    Actualisé le 22.06.2026 - 16:16

Nouvelle opération pour Leandro Riedi

Nouvelle opération pour Leandro Riedi

Tennis    Actualisé le 23.06.2026 - 20:07

Kym et Bertola battus au dernier tour des qualifs de Wimbledon

Kym et Bertola battus au dernier tour des qualifs de Wimbledon

Tennis    Actualisé le 25.06.2026 - 17:05

Viktorija Golubic rate sa qualification pour la finale

Viktorija Golubic rate sa qualification pour la finale

Tennis    Actualisé le 20.06.2026 - 16:52

Serena Williams de retour en simple à Wimbledon

Serena Williams de retour en simple à Wimbledon

Tennis    Actualisé le 21.06.2026 - 21:34

Marketa Vondrousova suspendue quatre ans

Marketa Vondrousova suspendue quatre ans

Tennis    Actualisé le 22.06.2026 - 16:16

Nouvelle opération pour Leandro Riedi

Nouvelle opération pour Leandro Riedi

Tennis    Actualisé le 23.06.2026 - 20:07

WTA 250 à Nottingham: Golubic file en quarts

WTA 250 à Nottingham: Golubic file en quarts

Tennis    Actualisé le 18.06.2026 - 23:30

Une neuvième demi-finale sur la Circuit pour Viktorija Golubic

Une neuvième demi-finale sur la Circuit pour Viktorija Golubic

Tennis    Actualisé le 19.06.2026 - 20:17

Viktorija Golubic rate sa qualification pour la finale

Viktorija Golubic rate sa qualification pour la finale

Tennis    Actualisé le 20.06.2026 - 16:52

Serena Williams de retour en simple à Wimbledon

Serena Williams de retour en simple à Wimbledon

Tennis    Actualisé le 21.06.2026 - 21:34