Wawrinka sur le court no 1 mardi à Londres

Stan Wawrinka (ATP 109) jouera son 1er tour de Wimbledon mardi, sur le court no 1. Son duel avec Matteo Berrettini (ATP 51) est le troisième programme sur ce court, le deuxième plus important du site.

Le Vaudois et l'Italien s'affronteront pour la première fois, probablement pas avant 17h30 (heure suisse). Les deux hommes ont la particularité de ne pas avoir joué en compétition depuis Roland-Garros, où Matteo Berrettini avait abandonné en quart de finale alors que Stan Wawrinka avait perdu au 1er tour.

Finaliste en 2021 sur le gazon londonien, Matteo Berrettini part avec les faveurs du pronostic, même si le doute subsiste concernant l'état de sa hanche. Mais Stan Wawrinka voudra tout donner pour faire honneur à l'invitation que lui ont donnée les organisateurs pour son dernier Wimbledon.

Deux Suissesses entreront également en lice mardi à Church Road. La Zurichoise Viktorija Golubic (WTA 62) affrontera la qualifiée bélarusse Iryna Shymanovich (WTA 215) aux alentours de 14h30 sur le court no 5, alors que la Grisonne Simona Waltert (WTA 90) se frottera à la Colombienne Camila Osorio (WTA 68) vers 19h sur le court no 4.

/ATS