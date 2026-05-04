Wawrinka jouera bien à Bâle cet automne

Stan Wawrinka (ATP 125) est le premier joueur dont la participation aux prochains Swiss Indoors est confirmée par les organisateurs.

Le triple vainqueur de Grand Chelem disputera cet automne à Bâle son dernier match en Suisse, voire sa toute dernière rencontre sur le circuit professionnel.

Le Vaudois de 41 ans mettra un terme à sa brillante carrière à la fin de l'année. A Bâle, il fera ses adieux lors d’un 'hommage digne de cet athlète d’exception dans le cadre du Super Monday du 26 octobre', ont annoncé les organisateurs rhénans. 'Une soirée riche en émotions, pleine de souvenirs, de surprises et de moments magiques tirés de la carrière du Vaudois attend les spectateurs.'

Les Swiss Indoors, dont l'édition 2026 est programmée du 24 octobre au 1er novembre, se dérouleront cette année pour la 55e fois. D’autres têtes d’affiche seront annoncées dans les semaines à venir, ont encore précisé les organisateurs.

/ATS