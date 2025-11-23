Wawrinka invité pour l'ATP 250 d'Auckland

Stan Wawrinka (ATP 158) entamera la saison 2026 tambour battant. Le Vaudois de 40 ans a reçu ...
Photo: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Stan Wawrinka (ATP 158) entamera la saison 2026 tambour battant.

Le Vaudois de 40 ans a reçu une invitation pour le tournoi d'Auckland (12-17 janvier), qui se terminera à la veille des trois coups de l'Open d'Australie (18 janvier-1er février).

L'ex-no 3 mondial, qui mène actuellement une intense préparation physique en compagnie de Pierre Paganini, disputera pour la troisième fois cet ATP 250 néo-zélandais. Il avait atteint les demi-finales en 2006, échouant dès le 1er tour en 2007.

Stan Wawrinka sera déjà sur le front en Australie avant de se rendre à Auckland. Il est en effet inscrit pour la United Cup (2-11 janvier), une compétition par équipes mixtes qu'il disputera notamment en compagnie de Belinda Bencic.

/ATS
 

