Wawrinka-Nishioka au 1er tour à New York

Stan Wawrinka (ATP 49) peut rêver d'un duel avec l'outsider Jannik Sinner (no 6) au 3e tour de l'US Open qui démarre lundi. Le Vaudois de 38 ans affrontera Yoshihito Nishioka (ATP 43) au 1er tour.

Sacré en 2016 à New York, Stan Wawrinka a remporté l'unique duel livré face au gaucher japonais, en 2017 à Indian Wells. Il pourrait affronter au 2e tour une tête de série qui semble à sa portée, l'Argentin Tomas Etcheverry (no 30), avant de défier éventuellement Jannik Sinner en 16e de finale.

Deuxième Helvète admis directement dans le tableau final masculin, Marc-Andrea Hüsler (ATP 87) n'a en revanche pas été gâté par le sort. Toujours en quête d'un premier succès en Grand Chelem, le gaucher zurichois défiera au 1er tour le demi-finaliste de Wimbledon 2021 Hubert Hurkacz (no 17).

Tenant du titre, le no 1 mondial Carlos Alcaraz en découdra pour sa part avec l'Allemand Dominik Koepfer (ATP 78) au 1er tour. Son principal rival Novak Djokovic se frottera lui au Français Alexandre Müller (ATP 85) pour son premier match à Flushing Meadows depuis sa défaite en finale en 2021.

Bencic face à Rakhimova

Chez les dames, Belinda Bencic (no 15) affrontera au 1er tour la Russe Kamilla Rakhimova (WTA 78). La logique voudrait que la St-Galloise, dont la seule demi-finale majeure a eu pour cadre l'US Open (en 2019), se frotte à Victoria Azarenka (no 18) au 3e tour puis à Elena Rybakina (no 3) en 8e de finale.

