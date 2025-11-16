Wawrinka/Bencic joueront la United Cup

Stan Wawrinka (ATP 156) et Belinda Bencic (WTA 11) représenteront la Suisse lors de la United ...
Wawrinka/Bencic joueront la United Cup

Wawrinka/Bencic joueront la United Cup

Photo: KEYSTONE/EPA AAP/JASON O'BRIEN

Stan Wawrinka (ATP 156) et Belinda Bencic (WTA 11) représenteront la Suisse lors de la United Cup (2-11 janvier). Le Vaudois et la St-Galloise joueront à Perth lors de la phase de poules.

Les adversaires de la Suisse dans cette phase préliminaire seront l'Italie, qui alignera notamment Flavio Cobolli (ATP 22) et Jasmine Paolini (WTA 8), et la France, qui a retenu Arthur Rinderknech (ATP 29) et Loïs Boisson (WTA 36). Trois groupes en découdront à Perth, les trois autres à Sydney.

Les vainqueurs de groupe - et le meilleur deuxième par ville - se qualifieront pour les quarts de finale de compétition. A noter que Jakub Paul, Luca Castelnuovo, Celine Naef et Naima Karamoko font également partie de la pré-sélection suisse pour cette compétition qui marquera l'ouverture de la saison.

/ATS
 

