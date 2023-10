Wawrinka - Arnaldi au 1er tour à Bercy

Stan Wawrinka (ATP 45) affrontera Matteo Arnaldi (ATP 46) au 1er tour du Masters 1000 de Paris-Bercy la semaine prochaine. Il s'agira de son premier duel avec l'espoir italien de 22 ans.

Sorti d'entrée à Bâle cette semaine, Stan Wawrinka n'a gagné qu'un seul de ses six derniers matches. Le Vaudois de 38 ans affrontera un joueur qui a atteint les 8es de finale du dernier US Open et qui a obtenu son meilleur classement (42e) début octobre.

Stan Wawrinka aura un beau défi à relever en cas de victoire. Il retrouverait au 2e tour le tenant du titre à Bercy, le Danois Holger Rune (ATP 6), qui doit encore assurer sa place dans le Masters ATP de Turin et est exempté de 1er tour.

Le no 1 mondial Novak Djokovic affrontera quant à lui Miomir Kecmanovic (ATP 55) ou Tomas Martin Etcheverry (ATP 32) pour son retour aux affaires. Le Serbe n'a plus joué depuis une apparition en Coupe Davis le 15 septembre, dans la foulée de son historique 24e titre du Grand Chelem conquis à New York.

/ATS