Waltert, un petit tour et puis s'en va

Simona Waltert devra encore patienter avant de remporter sa première victoire sur le gazon de Wimbledon. La Grisonne s'est inclinée 6-2 6-1 au premier tour face à Camila Osorio (WTA 68).

Matricule 90 à la WTA, Waltert n’a pu tenir tête à son adversaire que jusqu’à 2-2. La Colombienne a ensuite pris le large en remportant cinq jeux d’affilée. Au deuxième set, Osorio a réussi le break décisif pour mener 3-1.

Après seulement 57 minutes, la deuxième défaite de Waltert dans le tableau principal de Wimbledon a été entérinée. Elle s’était déjà qualifiée une première fois en 2023. Sauf que dans l'intervalle, la joueuse de 25 ans originaire de Coire s’est imposée dans le top 100 et a été directement admise dans le tableau principal. Le gazon ne lui réussit toutefois pas (encore), bien qu’elle ait atteint les demi-finales du tournoi junior dans la capitale britannique il y a neuf ans.

Avec seulement quatre coups gagnants et 17 fautes directes, Waltert n’a pas joué son meilleur tennis.

/ATS