WTA: Jil Teichmann ne jouera plus cette saison

Jil Teichmann (WTA 105) a annoncé sur Instagram mettre un terme prématuré à sa saison. La Seelandaise ...
WTA: Jil Teichmann ne jouera plus cette saison

WTA: Jil Teichmann ne jouera plus cette saison

Photo: KEYSTONE/AP/FRANK FRANKLIN II

Jil Teichmann (WTA 105) a annoncé sur Instagram mettre un terme prématuré à sa saison. La Seelandaise a indiqué vouloir écouter sa tête et son corps afin de prendre soin d'elle.

La Suissesse de 28 ans née à Barcelone reste sur une saison difficile. Elle a certes remporté un tournoi mineur, le WTA 125 de Mumbai au mois de mars, et a disputé en juillet la finale du WTA 250 de Iasi, en Roumanie. Mais pour le reste, elle n'a connu quasiment que des déceptions.

Jil Teichmann n'a ainsi plus gagné le moindre match depuis la mi-août. Elle est loin d'afficher le niveau qui lui avait permis de figurer au 21e rang mondial en été 2022. A sa décharge, elle n'a pas été épargnée par les blessures.

/ATS
 

