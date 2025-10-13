WTA 250 à Osaka: Viktorija Golubic réussit son entrée

Viktorija Golubic (WTA 60) a franchi le premier tour au tournoi WTA 250 à Osaka. La Zurichoise ...
Photo: KEYSTONE/AP/SETH WENIG

Viktorija Golubic (WTA 60) a franchi le premier tour au tournoi WTA 250 à Osaka. La Zurichoise a battu la Canadienne Bianca Andreescu (WTA 170) en trois sets, 6-3 4-6 6-4.

La phase finale de la rencontre a été très disputée. Golubic a servi pour le match à 5-3, mais son adversaire a réussi le break. Cela n'a pas empêché la Suissesse, qui fêtera son 33e anniversaire jeudi, de répliquer en prenant à son tour le service de la Canadienne pour enlever la partie.

Andreescu, qui avait provoqué une sensation en remportant l'US Open en 2019 et atteint la quatrième place mondiale, est loin de sa meilleure période. De nombreuses blessures l'ont handicapée ces dernières années.

Au prochain tour, Viktorija Golubic affrontera la Tchèque Marie Bouzkova (WTA 41), tête de série no 5, ou l'invitée japonaise Ena Shibahara (WTA 184).

/ATS
 

