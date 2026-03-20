WTA 1000 de Miami: Belinda Bencic qualifiée pour les 8es de finale

Belinda Bencic (WTA 12) s'est hissée en 8e de finale du WTA 1000 de Miami. La St-Galloise s'est ...
WTA 1000 de Miami: Belinda Bencic qualifiée pour les 8es de finale

WTA 1000 de Miami: Belinda Bencic qualifiée pour les 8es de finale

Photo: KEYSTONE/EPA/JOHN G. MABANGLO

Belinda Bencic (WTA 12) s'est hissée en 8e de finale du WTA 1000 de Miami. La St-Galloise s'est imposée 6-3 6-3 devant la Russe Diana Shnaider (WTA 20) samedi au 3e tour.

Huitième de finaliste à Indian Wells dix jours plus tôt, Belinda Bencic atteint ce stade de la compétition à Miami pour la troisième fois seulement. Elle avait poursuivi sa route jusqu'en demi-finales en 2022 pour son meilleur résultat dans un tournoi floridien qui ne lui a guère souri jusqu'ici.

La championne olympique 2021 affrontera au tour suivant l'Américaine Amanda Anisimova (WTA 6), double finaliste de Grand Chelem en 2025 (Wimbledon et US Open), ou l'Ukrainienne Yuliia Starodubtseva (WTA 108), issue des qualifications. Elle affiche un bilan de 2-2 face à Anisimova, et mène 1-0 dans son face-à-face avec Starodubtseva.

Belinda Bencic, qui avait battu Diana Shnaider en deux sets lors de leur seul précédent duel (en 2025 à Indian Wells), a donc fait de même à Miami. Elle a bouclé l'affaire en 1h24.

/ATS
 

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