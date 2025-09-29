WTA 1000 à Pékin: Bencic s'incline face à la numéro 3 mondiale

Belinda Bencic (WTA 17) s'est inclinée en 8e de finale du WTA 1000 de Pékin en 4-6 7-6 (7-4) 6-2 en 2h31' mardi. Face à Coco Gauff, numéro trois mondiale, elle a été à trois points de la victoire.

La St-Galloise n'est pas passée loin de la victoire contre l'Américaine Coco Gauff, qu'elle avait déjà affrontée à trois reprises cette année, pour une seule victoire de la Suissesse à Indian Wells.

Au 2e set, la Suissesse de 28 ans s'est retrouvée à 3 points de la victoire à 5-4 puis au tie-break, mais a laissé la Floridienne revenir à un set partout. La championne olympique 2021 a concédé le break d'entrée au 3e set, puis a perdu un deuxième jeu de service.

La voie était libre pour Coco Gauff, toujours en lice pour une 2e titre cette année après Roland-Garros.

La St-Galloise avait enlevé le premier set alors qu'elle avait concédé le break à 1-3, avant de reprendre l'avantage. Bencic a ensuite eu besoin de cinq balles de set sur son service pour remporter le premier jeu 6-4.

