Victorieuse à Washington, Alexandra Eala écrit l'histoire

Alexandra Eala est devenue lundi la première Philippine à remporter un titre sur le circuit ...
Victorieuse à Washington, Alexandra Eala écrit l'histoire

Victorieuse à Washington, Alexandra Eala écrit l'histoire

Photo: KEYSTONE/EPA/WILL OLIVER

Alexandra Eala est devenue lundi la première Philippine à remporter un titre sur le circuit WTA. A 21 ans, elle a battu la favorite américaine Jessica Pegula 4-6 6-4 6-0 en finale à Washington.

Celle qui avait été titrée en juniors à l'US Open s'est imposée successivement face à Leylah Fernandez (WTA 34), Elina Svitolina (WTA 10) et Naomi Osaka (WTA 13) pour se hisser en finale. Si Eala n'avait pas perdu le moindre set lors de ses trois dernières rencontres, la 28e mondiale a su retourner une situation compromise face à Pegula (WTA 3).

Alors qu'elle était menée 4-6 2-1, la rencontre a été interrompue dimanche en raison de la pluie. Au retour sur le court le lendemain, elle a largement dominé son adversaire pour remporter le titre doté de 1,64 million de dollars, qui lui assure de figurer dans le top 20 mondial pour la première fois.

/ATS
 

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