Vacherot manque de peu l'exploit face à Fritz

Valentin Vacherot (ATP 39) n'est pas passé loin d'un nouvel exploit mercredi à Bâle.

Le vainqueur surprise du récent Masters 1000 de Shanghai a toutefois fini par s'incliner devant Taylor Fritz (ATP 4) au 1er tour des Swiss Indoors.

Tête de série no 1 du tableau dans l'ATP 500 rhénan, Taylor Fritz s'est imposé 4-6 7-6 (7/4) 7-5 en 2h36' devant le Monégasque, lequel est passé à deux points de la victoire à 6-4 6-5 30/30 sur le service adverse. Valentin Vacherot regrettera également les deux balles de break qu'il a manquées à 6-4 2-1.

Car Taylor Fritz, qui a aussi dû effacer une balle de break cruciale à 4-4 au troisième set, n'était pas dans un grand jour. L'Américain a ainsi eu besoin d'un tie-break pour conclure une deuxième manche dans laquelle il s'était procuré quatre balles de set à 5-3 à la relance. Mais il a su garder la tête froide dans le 'money time'.

Taylor Fritz, qui a clamé mardi en conférence de presse son ambition de gagner ce tournoi, devra certainement élever considérablement son niveau de jeu pour espérer aller loin. Il devra déjà monter le curseur jeudi aux alentours de 20h, à l'heure d'affronter le solide gaucher français Ugo Humbert (ATP 24) au 2e tour.

'FAA' assure

Tête de série no 5, Felix Auger-Aliassime (ATP 12) a également décroché son ticket pour les 8es de finale, mais sans trembler. Le double vainqueur du tournoi bâlois (2022, 2023) s'est imposé 6-2 7-5 mercredi après-midi dans le derby canadien qui l'opposait à Gabriel Diallo (ATP 41).

'FAA' en découdra jeudi avec le vétéran croate Marin Cilic (ATP 89), 37 ans et issu des qualifications. Le Québécois joue gros: il pointe au 9e rang de la Race, le classement établi en fonction des résultats de l'année, alors que seuls les huit premiers décrocheront leur ticket pour le Masters ATP.

