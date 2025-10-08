Vacherot, 204e mondial, est en demi-finale à Shanghai

Le 204e joueur mondial disputera les demi-finales du Masters 1000 de Shanghai. Issu des qualifications ...
Vacherot, 204e mondial, est en demi-finale à Shanghai

Vacherot, 204e mondial, est en demi-finale à Shanghai

Photo: KEYSTONE/AP/Andy Wong

Le 204e joueur mondial disputera les demi-finales du Masters 1000 de Shanghai. Issu des qualifications, le Monégasque Valentin Vacherot s'est hissé dans le dernier carré en sortant Holger Rune jeudi.

Vacherot (27 ans en novembre) s'est imposé 2-6 7-6 (7/4) 6-4 devant le Danois, actuel 11e du classement ATP. Jamais mieux classé que 110e dans la hiérarchie (c'était en juin 2024), il est assuré de figurer pour la première fois dans le top 100 (92e au pire) à l'issue d'un tournoi complètement fou.

Valentin Vacherot a certes profité des malheurs de Holger Rune, lequel a souffert de crampes - comme de nombreux autres joueurs dans ce tournoi - durant le troisième set. Sa nervosité s'est forcément ressentie alors qu'il servait pour le match: il a même dû écarter deux balles de 5-5 avant de conclure sur sa deuxième occasion.

'C'est incroyable. Je n'étais même pas supposé rentrer dans le tableau des qualifications', a rappelé sur le court Valentin Vacherot, qui a eu besoin de 3h00 pour décrocher sa septième victoire à Shanghaï. Où il était passé à deux points de la défaite au 2e tour des qualifications neuf jours plus tôt.

Premier Monégasque à atteindre les demi-finales dans un Masters 1000, Valentin Vacherot affrontera Novak Djokovic (ATP 5) ou Zizou Bergs (ATP 44) pour une place en finale. Il a évolué jeudi sous les yeux de son cousin, le Français Arthur Rinderknech (ATP 54), qui disputera son quart de finale vendredi contre le Canadien Felix Auger-Aliassime (ATP 13).

/ATS
 

Actualités suivantes

Bencic en huitièmes de finale sans jouer à Wuhan

Bencic en huitièmes de finale sans jouer à Wuhan

Tennis    Actualisé le 08.10.2025 - 09:11

WTA 1000 de Wuhan: Belinda Bencic passe le 1er tour

WTA 1000 de Wuhan: Belinda Bencic passe le 1er tour

Tennis    Actualisé le 07.10.2025 - 11:49

Simona Waltert dans le top 100 pour la première fois

Simona Waltert dans le top 100 pour la première fois

Tennis    Actualisé le 06.10.2025 - 08:47

Challenger de Suzhou: victoire en finale pour Golubic

Challenger de Suzhou: victoire en finale pour Golubic

Tennis    Actualisé le 05.10.2025 - 13:57

Articles les plus lus

Golubic en finale du tournoi de Suzhou

Golubic en finale du tournoi de Suzhou

Tennis    Actualisé le 04.10.2025 - 09:49

Challenger de Suzhou: victoire en finale pour Golubic

Challenger de Suzhou: victoire en finale pour Golubic

Tennis    Actualisé le 05.10.2025 - 13:57

Simona Waltert dans le top 100 pour la première fois

Simona Waltert dans le top 100 pour la première fois

Tennis    Actualisé le 06.10.2025 - 08:47

WTA 1000 de Wuhan: Belinda Bencic passe le 1er tour

WTA 1000 de Wuhan: Belinda Bencic passe le 1er tour

Tennis    Actualisé le 07.10.2025 - 11:49

Djokovic réussit son retour après l'US Open

Djokovic réussit son retour après l'US Open

Tennis    Actualisé le 03.10.2025 - 15:25

Golubic en finale du tournoi de Suzhou

Golubic en finale du tournoi de Suzhou

Tennis    Actualisé le 04.10.2025 - 09:49

Challenger de Suzhou: victoire en finale pour Golubic

Challenger de Suzhou: victoire en finale pour Golubic

Tennis    Actualisé le 05.10.2025 - 13:57

Simona Waltert dans le top 100 pour la première fois

Simona Waltert dans le top 100 pour la première fois

Tennis    Actualisé le 06.10.2025 - 08:47

« Toujours pas assez unis » contre le calendrier surchargé

« Toujours pas assez unis » contre le calendrier surchargé

Tennis    Actualisé le 02.10.2025 - 18:27

WTA: Jil Teichmann ne jouera plus cette saison

WTA: Jil Teichmann ne jouera plus cette saison

Tennis    Actualisé le 03.10.2025 - 14:47

Djokovic réussit son retour après l'US Open

Djokovic réussit son retour après l'US Open

Tennis    Actualisé le 03.10.2025 - 15:25

Golubic en finale du tournoi de Suzhou

Golubic en finale du tournoi de Suzhou

Tennis    Actualisé le 04.10.2025 - 09:49