Une première pour Cruz Hewitt, le fils de Lleyton

Le jeune Australien Cruz Hewitt (ATP 612), fils de l'ancien no 1 mondial Lleyton Hewitt, a remporté son tout premier match sur le circuit ATP mardi.

Il a battu l'Américain Marcos Giron (ATP 85) 6-3 6-4 au 1er tour du tournoi de Washington.

Etant donné son classement, Cruz Hewitt (17 ans) avait déjà dû en passer par les qualifications pour entrer dans le tableau principal. Le jeune Australien s'est notamment appuyé sur un service très solide pour s'imposer devant Marcos Giron, lui aussi qualifié, sans concéder la moindre balle de break.

Ironie du sort, Cruz Hewitt pourrait affronter au prochain tour son compatriote Alex De Minaur si celui-ci bat le Grec Stefanos Tsitsipas. Or, le mentor de De Minaur n'est autre que... Lleyton Hewitt !

L'ancien no 1 mondial, 45 ans, était sorti de sa retraite en fin d'année dernière pour disputer quelques matches de double avec son fils au tournoi Challenger de Sydney. Le duo père-fils avait notamment fait sensation, remportant son premier match 6-1 6-0.

/ATS