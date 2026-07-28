Une première pour Cruz Hewitt, le fils de Lleyton

Le jeune Australien Cruz Hewitt (ATP 612), fils de l'ancien no 1 mondial Lleyton Hewitt, a ...
Une première pour Cruz Hewitt, le fils de Lleyton

Une première pour Cruz Hewitt, le fils de Lleyton

Photo: KEYSTONE/AP/Brian Inganga

Le jeune Australien Cruz Hewitt (ATP 612), fils de l'ancien no 1 mondial Lleyton Hewitt, a remporté son tout premier match sur le circuit ATP mardi.

Il a battu l'Américain Marcos Giron (ATP 85) 6-3 6-4 au 1er tour du tournoi de Washington.

Etant donné son classement, Cruz Hewitt (17 ans) avait déjà dû en passer par les qualifications pour entrer dans le tableau principal. Le jeune Australien s'est notamment appuyé sur un service très solide pour s'imposer devant Marcos Giron, lui aussi qualifié, sans concéder la moindre balle de break.

Ironie du sort, Cruz Hewitt pourrait affronter au prochain tour son compatriote Alex De Minaur si celui-ci bat le Grec Stefanos Tsitsipas. Or, le mentor de De Minaur n'est autre que... Lleyton Hewitt !

L'ancien no 1 mondial, 45 ans, était sorti de sa retraite en fin d'année dernière pour disputer quelques matches de double avec son fils au tournoi Challenger de Sydney. Le duo père-fils avait notamment fait sensation, remportant son premier match 6-1 6-0.

/ATS
 

Actualités suivantes

Golubic battue dès le 1er tour à Memphis

Golubic battue dès le 1er tour à Memphis

Tennis    Actualisé le 28.07.2026 - 06:38

Jack Draper doit prendre son mal en patience

Jack Draper doit prendre son mal en patience

Tennis    Actualisé le 27.07.2026 - 21:45

Hüsler battu en finale à Zoug pour son tournoi d'adieux

Hüsler battu en finale à Zoug pour son tournoi d'adieux

Tennis    Actualisé le 26.07.2026 - 17:23

Hüsler en finale pour son tournoi d'adieux

Hüsler en finale pour son tournoi d'adieux

Tennis    Actualisé le 25.07.2026 - 21:32

Articles les plus lus

Trois Suisses en quart de finale à Zoug

Trois Suisses en quart de finale à Zoug

Tennis    Actualisé le 23.07.2026 - 21:14

Hüsler en finale pour son tournoi d'adieux

Hüsler en finale pour son tournoi d'adieux

Tennis    Actualisé le 25.07.2026 - 21:32

Hüsler battu en finale à Zoug pour son tournoi d'adieux

Hüsler battu en finale à Zoug pour son tournoi d'adieux

Tennis    Actualisé le 26.07.2026 - 17:23

Jack Draper doit prendre son mal en patience

Jack Draper doit prendre son mal en patience

Tennis    Actualisé le 27.07.2026 - 21:45

Feldbausch s'incline avec les honneurs face au 35e mondial

Feldbausch s'incline avec les honneurs face au 35e mondial

Tennis    Actualisé le 22.07.2026 - 16:14

Trois Suisses en quart de finale à Zoug

Trois Suisses en quart de finale à Zoug

Tennis    Actualisé le 23.07.2026 - 21:14

Hüsler en finale pour son tournoi d'adieux

Hüsler en finale pour son tournoi d'adieux

Tennis    Actualisé le 25.07.2026 - 21:32

Hüsler battu en finale à Zoug pour son tournoi d'adieux

Hüsler battu en finale à Zoug pour son tournoi d'adieux

Tennis    Actualisé le 26.07.2026 - 17:23

Wawrinka a joué son dernier match sur terre battue

Wawrinka a joué son dernier match sur terre battue

Tennis    Actualisé le 21.07.2026 - 19:09

Simona Waltert s'incline d'entrée après un marathon

Simona Waltert s'incline d'entrée après un marathon

Tennis    Actualisé le 22.07.2026 - 14:46

Feldbausch s'incline avec les honneurs face au 35e mondial

Feldbausch s'incline avec les honneurs face au 35e mondial

Tennis    Actualisé le 22.07.2026 - 16:14

Trois Suisses en quart de finale à Zoug

Trois Suisses en quart de finale à Zoug

Tennis    Actualisé le 23.07.2026 - 21:14