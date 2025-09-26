Une invitation pour Wawrinka et pour Bernet

Les organisateurs des Swiss Indoors de Bâle ont attribué vendredi les deux premières invitations ...
Une invitation pour Wawrinka et pour Bernet

Une invitation pour Wawrinka et pour Bernet

Photo: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Les organisateurs des Swiss Indoors de Bâle ont attribué vendredi les deux premières invitations pour l'édition 2025. Elles reviennent au Vaudois Stan Wawrinka et à l'espoir bâlois Henry Bernet.

Le 'quadra' Stan Wawrinka (ATP 129) disputera pour la 17e fois l'ATP 500 rhénan disputé dans la Halle St-Jacques. Demi-finaliste des éditions 2006 et 2011, le triple vainqueur de Grand Chelem reste sur une défaite au 2e tour l'an dernier, lorsqu'il avait subi la loi du futur finaliste Ben Shelton.

Henry Bernet (ATP 505) est lui aussi admis directement dans le tableau principal de ces Swiss Indoors (20-26 octobre). Le Bâlois de 18 ans, vainqueur de l'Open d'Australie junior en janvier, pourrait bien disputer devant son public son premier match dans le tableau final d'un tournoi de l'ATP Tour.

La troisième invitation disponible sera attribuée ultérieurement. Le tournoi bénéficiera d'un plateau de choix, avec les Américains Taylor Fritz (ATP 5) et Ben Shelton (ATP 6) en têtes d'affiche et six autres membres actuels du top 20. Le tenant du titre Giovanni Mpetshi Perricard (ATP 36) sera également de la partie.

/ATS
 

Actualités suivantes

Retour gagnant pour Belinda Bencic

Retour gagnant pour Belinda Bencic

Tennis    Actualisé le 26.09.2025 - 15:55

Alcaraz passe au 2e tour mais se blesse à la cheville gauche

Alcaraz passe au 2e tour mais se blesse à la cheville gauche

Tennis    Actualisé le 25.09.2025 - 15:13

Une wild-card pour Wawrinka à Shanghaï

Une wild-card pour Wawrinka à Shanghaï

Tennis    Actualisé le 24.09.2025 - 18:57

WTA 1000 de Pékin: défaite amère pour Viktorija Golubic

WTA 1000 de Pékin: défaite amère pour Viktorija Golubic

Tennis    Actualisé le 24.09.2025 - 11:47

Articles les plus lus

ATP 250 de Chengdu: le qualifié Alejandro Tabilo victorieux

ATP 250 de Chengdu: le qualifié Alejandro Tabilo victorieux

Tennis    Actualisé le 23.09.2025 - 17:59

WTA 1000 de Pékin: défaite amère pour Viktorija Golubic

WTA 1000 de Pékin: défaite amère pour Viktorija Golubic

Tennis    Actualisé le 24.09.2025 - 11:47

Une wild-card pour Wawrinka à Shanghaï

Une wild-card pour Wawrinka à Shanghaï

Tennis    Actualisé le 24.09.2025 - 18:57

Alcaraz passe au 2e tour mais se blesse à la cheville gauche

Alcaraz passe au 2e tour mais se blesse à la cheville gauche

Tennis    Actualisé le 25.09.2025 - 15:13

Carnet noir: Nikola Pilic est mort à l'âge de 86 ans

Carnet noir: Nikola Pilic est mort à l'âge de 86 ans

Tennis    Actualisé le 23.09.2025 - 12:25

ATP 250 de Chengdu: le qualifié Alejandro Tabilo victorieux

ATP 250 de Chengdu: le qualifié Alejandro Tabilo victorieux

Tennis    Actualisé le 23.09.2025 - 17:59

WTA 1000 de Pékin: défaite amère pour Viktorija Golubic

WTA 1000 de Pékin: défaite amère pour Viktorija Golubic

Tennis    Actualisé le 24.09.2025 - 11:47

Une wild-card pour Wawrinka à Shanghaï

Une wild-card pour Wawrinka à Shanghaï

Tennis    Actualisé le 24.09.2025 - 18:57

Laver Cup: Alcaraz s'incline et l'Europe s'écroule

Laver Cup: Alcaraz s'incline et l'Europe s'écroule

Tennis    Actualisé le 21.09.2025 - 11:13

Laver Cup: les Européens battus à San Francisco

Laver Cup: les Européens battus à San Francisco

Tennis    Actualisé le 22.09.2025 - 08:10

Carnet noir: Nikola Pilic est mort à l'âge de 86 ans

Carnet noir: Nikola Pilic est mort à l'âge de 86 ans

Tennis    Actualisé le 23.09.2025 - 12:25

ATP 250 de Chengdu: le qualifié Alejandro Tabilo victorieux

ATP 250 de Chengdu: le qualifié Alejandro Tabilo victorieux

Tennis    Actualisé le 23.09.2025 - 17:59