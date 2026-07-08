Une invitation pour Stricker à Gstaad

Dominic Stricker (ATP 343) disputera pour la sixième fois consécutive le Swiss Open de Gstaad ...
Une invitation pour Stricker à Gstaad

Une invitation pour Stricker à Gstaad

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Dominic Stricker (ATP 343) disputera pour la sixième fois consécutive le Swiss Open de Gstaad, qui démarre lundi prochain.

Le gaucher bernois a hérité d'une invitation. Les organisateurs annoncent par ailleurs que Stan Wawrinka entre directement dans le tableau final.

Deux fois vainqueur en double sur la terre battue de l'Oberland bernois, Dominic Stricker espère bien se relancer sur le circuit principal après avoir enchaîné les pépins physiques. Le gaucher bernois de 23 ans est le deuxième joueur à recevoir une 'wild card' pour cette édition 2026 après l'Argovien Jérôme Kym. La troisième et dernière doit encore être attribuée.

/ATS
 

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