Une finale avant la lettre

L’affrontement vendredi entre Daniil Medvedev et Dominic Thiem sera la finale avant la lettre de l’US Open 2020. Les deux hommes évoluent un cran au-dessus des autres.

Sans manquer de respect à Alexander Zverev et à Pablo Carenno Busta qui s'affronteront dans la première demi-finale, le vainqueur du duel entre le Russe et l'Autrichien aura sans doute fait le plus dur. Personne ne peut contester qu'il abordera la finale avec une belle longueur d'avance sur son adversaire...

Comme Daniil Medvedev qui n’a pas concédé la moindre balle de break lors de son succès 7-6 6-3 7-6 dans le derby moscovite contre Andrey Rublev, Dominic Thiem a laissé une très forte impression lors de son quart de finale. Tête de série no 2, l’Autrichien s’est imposé 6-1 6-2 6-4 devant Alex de Minaur. Dépassé par la violence des coups de Thiem, l’Australien a dû éprouver le même sentiment d’impuissance que lors de la finale des derniers Swiss Indoors qui l’avait opposé à Roger Federer: il n’y avait strictement rien à faire pour stopper l’adversaire.

Cette demi-finale entre le Russe et l’Autrichien opposera deux hommes qui auraient pu, dû ?, déjà fêter un titre du Grand Chelem. Personne n’a oublié que la finale de l’US Open 2019 entre Rafael Nadal et Daniil Medvedev s’était jouée sur un fil. Et que dire de celle de l’Open d’Australie en janvier dernier qui avait vu Dominic Thiem mener deux sets à un contre un Novak Djokovic à la dérive.

Daniil Medvedev reste sur un succès sans appel devant l’Autrichien, une victoire 6-3 6-1 l’an dernier en quart de finale du Masters 1000 de Montréal. Mais à New York, tout indique que leur affrontement sera bien plus serré. Entre les qualités de contreur de Medvedev et la puissance de Thiem, l’opposition des styles est riche de promesses. 'Federer, Nadal et Djokovic ne sont pas au rendez-vous de ces demi-finales mais je peux vous assurer que le vainqueur dimanche sera un Champion de Grand Chelem à part entière', affirme avec raison Dominic Thiem. L’Autrichien espère fermement être l’élu du monde d’après.

Dans le simple dames, on aura droit également ce jeudi à une demi-finale entre deux mamans après le beau duel en quart de finale entre Serena Williams et Tsvetana Pironkova. L’Américaine affrontera, en effet, Victoria Azarenka (WTA 27) qui s’est imposée... 6-1 6-0 devant Elise Mertens (no 16). La Bélarusse sera en quête de revanche face à une Serena Williams qui l’a battue à deux reprises en finale de l’US Open en 2012 et en 2013. La revoir à un tel niveau aujourd’hui relève de la divine surprise. On rappellera que la demi-finale du bas du tableau opposera Naomi Osaka (no 4) à Jennifer Brady (no 28).

