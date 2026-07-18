Une finale Tsitsipas - Collignon à Gstaad

La finale de Gstaad opposera Stefanos Tsitsipas (ATP 85) à Raphaël Collignon (ATP 42). Le Grec ...
Une finale Tsitsipas - Collignon à Gstaad

Une finale Tsitsipas - Collignon à Gstaad

Photo: KEYSTONE/EPA/ANTHONY ANEX

La finale de Gstaad opposera Stefanos Tsitsipas (ATP 85) à Raphaël Collignon (ATP 42). Le Grec a répondu présent au rendez-vous fixé par le Belge après avoir battu Alexsandr Shevchenko (ATP 100).

Stefanos Tsitsipas s'est imposé 6-4 3-6 6-3 devant le Kazakh pour disputer la 31e finale de sa carrière. Face à Collignon qu’il rencontrera pour la première fois, le Grec visera un 13e titre, le premier depuis son succès à l’ATP 500 de Dubaï en février 2025.

Face à Shevchenko, l’invité surprise de ces demi-finales, Stefanos Tistispas a livré un premier set d’excellente facture avant de lâcher prise. Au troisième set, il a eu l’avantage de servir en premier pour attendre son heure. Elle est survenue au huitième jeu avec un break décisif provoqué par la troisième double faute du match du Kazakh.

Trop souvent blessé au dos ces derniers mois, Stefanos Tsitsipas retrouve petit à petit un nouveau jeu décent. Cette qualification pour la finale du Swiss Open survient quelques jours seulement après la décision de l’ancien no 3 mondial de ne plus être entraîné par son père Apostolos.

/ATS
 

Actualités suivantes

Un succès miraculeux pour Raphaël Collignon

Un succès miraculeux pour Raphaël Collignon

Tennis    Actualisé le 18.07.2026 - 13:53

Aventure bernoise terminée pour Dominic Stricker

Aventure bernoise terminée pour Dominic Stricker

Tennis    Actualisé le 17.07.2026 - 13:12

Kym tombe devant Tsitsipas

Kym tombe devant Tsitsipas

Tennis    Actualisé le 16.07.2026 - 16:23

Alcaraz vers un retour au Masters 1000 de Cincinnati

Alcaraz vers un retour au Masters 1000 de Cincinnati

Tennis    Actualisé le 15.07.2026 - 22:27

Articles les plus lus

Kym et Tsitsipas arrêtés par l'obscurité

Kym et Tsitsipas arrêtés par l'obscurité

Tennis    Actualisé le 15.07.2026 - 21:07

Alcaraz vers un retour au Masters 1000 de Cincinnati

Alcaraz vers un retour au Masters 1000 de Cincinnati

Tennis    Actualisé le 15.07.2026 - 22:27

Kym tombe devant Tsitsipas

Kym tombe devant Tsitsipas

Tennis    Actualisé le 16.07.2026 - 16:23

Aventure bernoise terminée pour Dominic Stricker

Aventure bernoise terminée pour Dominic Stricker

Tennis    Actualisé le 17.07.2026 - 13:12

Waltert battue au 1er tour à Iasi

Waltert battue au 1er tour à Iasi

Tennis    Actualisé le 14.07.2026 - 21:13

Kym et Tsitsipas arrêtés par l'obscurité

Kym et Tsitsipas arrêtés par l'obscurité

Tennis    Actualisé le 15.07.2026 - 21:07

Alcaraz vers un retour au Masters 1000 de Cincinnati

Alcaraz vers un retour au Masters 1000 de Cincinnati

Tennis    Actualisé le 15.07.2026 - 22:27

Kym tombe devant Tsitsipas

Kym tombe devant Tsitsipas

Tennis    Actualisé le 16.07.2026 - 16:23

Masarova sortie d'entrée à Athènes

Masarova sortie d'entrée à Athènes

Tennis    Actualisé le 14.07.2026 - 20:11

Wawrinka sorti dès le 1er tour à Gstaad

Wawrinka sorti dès le 1er tour à Gstaad

Tennis    Actualisé le 14.07.2026 - 20:46

Waltert battue au 1er tour à Iasi

Waltert battue au 1er tour à Iasi

Tennis    Actualisé le 14.07.2026 - 21:13

Kym et Tsitsipas arrêtés par l'obscurité

Kym et Tsitsipas arrêtés par l'obscurité

Tennis    Actualisé le 15.07.2026 - 21:07