Une démonstration de plus pour Carlos Alcaraz

Impitoyable Carlos Alcaraz ! Le joueur de Murcie a corrigé Alexander Zverev dans un quart de finale de l’US Open qui a tourné à la démonstration.

Carlos Alcaraz s’est imposé 6-3 6-2 6-4 après seulement 2h30’ de jeu devant un Allemand qui avait encore dans les jambes les séquelles de son fabuleux combat de 4h41’ face à Jannik Sinner deux jours plus tôt. Maître de son sujet du premier au dernier point, Carlos Alcaraz a témoigné d’un réalisme extrême : 4 balles de break gagnées sur les 4 qu’il a jouées à la relance et 5 balles de break sauvées sur cinq sur son engagement. Plus vif, plus créatif, Carlos Alcaraz a survolé cette rencontre pour marquer encore davantage les esprits.

Vendredi, le tenant du titre rencontrera Daniil Medvedev en demi-finale. Celle du bas du tableau opposera, faut-il le rappeler, Novak Djokovic à Ben Shelton. Tout laisse penser que Flushing Meadows aura bien, comme Wimbledon, sa finale de rêve entre Carlos Alcaraz et Novak Djokovic. L’Espagnol reste, en effet, sur deux succès éclatants cette année devant Daniil Medvedev, 6-3 6-2 en finale d’Indian Wells et 6-3 6-3 6.3 en demi-finale à Wimbledon...

Dans le simple dames, Madison Keys s’est qualifiée une troisième fois pour les demi-finales de cet US Open. Finaliste malheureuse en 2017 face à Sloane Stephens, l’Américaine a battu 6-1 6-4 la Championne de Wimbledon Marketa Vondrousova. Ce jeudi, elle tentera de créer une nouvelle surprise face à la future no 1 mondiale Aryna Sabalenka. Sa faculté de gagner très vite le point, qui a fait merveille tant devant Jessica Pegula lundi et devant Marketa Vondrousova mercredi, sera précieuse pour museler la puissance de la Bélarus. Mais sera-t-elle suffisante ?

