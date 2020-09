Une demi-finale Carreno Busta - Zverev

Pablo Carreno Busta (no 20) a su enchaîner. Deux jours après avoir bénéficié de la disqualification de Novak Djokovic, il s’est hissé une deuxième fois dans le dernier carré de Flushing Meadows.

L'Espagnol s’est imposé 3-6 7-6 (7/5) 7-6 (7/4) 0-6 6-3 devant Denis Shapovalov (no 12) pour obtenir le droit de défier vendredi Alexander Zverev (no 5). En 2017, il avait perdu en quatre sets sa première demi-finale contre Kevin Anderson. Rien ne dit qu’il ne soit pas capable de faire mieux vendredi contre un Zverev qui a été loin de convaincre pleinement lors de son quart de finale contre Borna Coric (no 27).

Face à un Denis Shapovalov qui aura commis 76 erreurs et qui aura accusé plusieurs trous noirs dans une rencontre longue de 4h08’, Pablo Carreno Busta a témoigné d’une rigueur et d’une constance sans lesquelles rien ne serait possible. Admirable contreur, il a signé un succès qui ne souffre au final aucune discussion.

Dans le simple dames, Naomi Osaka (no 4) a parfaitement tenu son rang devant Shelby Rogers (WTA 93). La Japonaise a battu 6-3 6-4 l’Américaine pour se qualifier pour les demi-finales. Titrée à Flushing Meadows en 2018, Naomi Osaka affrontera jeudi Jennifer Brady (no 28). 'Une joueuse que j’envie pour sa faculté à varier les échanges', souligne-t-elle, consciente du péril auquel elle s’apprête à faire face.

/ATS