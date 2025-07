Une défaite prévisible pour Barbora Krejcikova

Tenante du titre, Barbora Krejcikova a été éliminée samedi au troisième tour de Wimbledon. La Tchèque a été battue par Emma Navarro (WTA 10).

La 16e mondiale, également sacrée à Roland-Garros en 2021 mais qui a semblé diminuée en fin de match, s'est inclinée 2-6, 6-3, 6-4 contre l'Américaine, qui affrontera la Russe Mirra Andreeva (WTA 7) pour une place en quart de finale.

Eloignée des courts pendant plus de six mois entre novembre et mai en raison d'une blessure au dos, Krejcikova avait déclaré forfait fin juin avant son quart de finale sur le gazon du tournoi WTA 250 d'Eastbourne en raison de douleurs à la cuisse droite, selon la WTA.

Grâce à sa victoire, Emma Navarro n'est plus qu'à un tour d'égaler son meilleur parcours à Wimbledon, un quart de finale en 2024. L'Américaine de 24 ans est la quatrième et dernière membre du top 10 à rallier les huitièmes de finale de l'édition 2025 de Wimbledon, après les victoires d'Iga Swiatek (WTA 4) et Andreeva plus tôt dans l'après-midi, et la qualification de la no 1 mondiale Aryna Sabalenka dès vendredi soir.

