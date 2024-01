Une barre bien trop haute pour Viktorija Golubic

La deuxième semaine de l’Open d’Australie s’écrira sans les Suisses. Ultime représentante de Swiss Tennis en lice à Melbourne, Viktorija Golubic (WTA 85) n’a pas signé l’exploit espéré.

La Zurichoise s’est inclinée 6-2 6-3 devant Elina Svitolina (no 19) en seulement 64 minutes. Malgré sa volonté et son talent, elle a été très vite dépassée par la verve de l’Ukrainienne. Sans doute boostée l’élimination de la no 1 mondiale Iga Swiatek qu’elle aurait dû affronter en huitième de finale, l’épouse de Gaël Monfils avait placé la barre très haut. Trop haut pour une Viktorija Golubic qui n’a pas été capable de tenir le score à l’entame des deux sets.

Malgré quelques belles séquences, notamment celle au deuxième set qui lui a permis de recoller à 3-3, la Zurichoise n’avait pas vraiment les armes pour rivaliser avec Elina Svitolina. L’Ukrainienne a gagné les six derniers points de la partie pour se hisser une quatrième fois en huitième de finale de l’Open d’Australie.

Viktorija Golubic peut toutefois tirer un bilan positif de sa semaine à Melbourne. Ses deux succès sur Veronika Kudermetova et Katerina Siniakova lui assurent un bond d’une quinzaine de places au classement WTA. Et, accessoirement, lui offrent un joli chèque de 145'000 francs.

/ATS