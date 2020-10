Une alerte pour Djokovic

Novak Djokovic (no 1) sera bien présent au rendez-vous des demi-finales à Roland-Garros.

Vainqueur 4-6 6-2 6-3 6-4 de Pablo Carreño Busta (no 17) en quart, le Serbe retrouvera Stefanos Tsitsipas (no 5) vendredi. L'autre demi-finale mettra aux prises Rafael Nadal (no 2) et Diego Schwartzman (no 12).

En quête d'un 18e titre du Grand Chelem qui le ramènerait à deux longueurs de Roger Federer et à une de Rafael Nadal, Novak Djokovic a donc pris mercredi sa revanche sur sa seule 'défaite' subie en 2020. Pour mémoire, il avait été disqualifié en 8e de finale de l'US Open face à Pablo Carreño Busta pour un geste de mauvaise humeur.

Mais rien ne fut simple pour ces retrouvailles. Novak Djokovic a ainsi abordé cette partie avec une bande chauffante sur la nuque. Gêné aussi par des douleurs au bras gauche, il a logiquement concédé le premier set, le premier perdu dans cette quinzaine pour lui. Il a même fait face à deux balles de break à 1-1 dans la deuxième manche.

Pablo Carreño Busta a cependant manqué de punch alors qu'il avait l'occasion d'enfoncer le clou. Soudain plus tendu, l'Espagnol a concédé son service dans la foulée, relançant totalement les actions de son adversaire. Novak Djokovic a pu dès lors évoluer de manière plus relâchée, dominant les débats dans les trois dernières manches.

Sacré en 2016 à Paris, le Serbe disputera donc sa 38e demi-finale de Grand Chelem, la 10e à la Porte d'Auteuil. Il fera évidemment figure de favori face à Stefanos Tsitsipas, qui jouera lui sa deuxième demi-finale majeure, la première à Paris. Mais il devra être en pleine possession de ses moyens pour battre le Grec.

