Une 36e finale de Grand Chelem pour Djokovic

Novak Djokovic (no 2) jouera sa 36e finale de Grand Chelem dimanche à New York.

En quête d'un historique 24e trophée majeur, le Serbe de 36 ans a dominé Ben Shelton (ATP 47) 6-3 6-2 7-6 (7/4) dans la première demi-finale de l'US Open.

C'est la dixième fois que Novak Djokovic atteint le stade ultime à Flushing Meadows, où il a toutefois triomphé à trois reprises 'seulement' (2011, 2015, 2018). C'est par ailleurs la troisième fois qu'il prend part aux quatre finales de Grand Chelem de l'année, après 2015 et 2021.

Il y a deux ans, Nole avait échoué à ce stade de la compétition à New York alors qu'il visait le Grand Chelem calendaire. Il pourrait d'ailleurs retrouver dimanche son 'bourreau' de l'édition 2021, le Russe Daniil Medvedev (no 3).

Mais les fans de tennis rêvent forcément d'autres retrouvailles. Ils salivent depuis de longues semaines à l'idée d'assister à une revanche de la finale du dernier Wimbledon, où Carlos Alcaraz (no 2) avait détrôné Novak Djokovic après 4h42' de lutte. Un Carlos Alcaraz qui partait favori face à Daniil Medvedev dans l'autre demi-finale.

Frayeurs au 3e set

Assuré de retrouver 'sa' place de no 1 mondial, titré à Cincinnati en battant Carlos Alcaraz en finale, Novak Djokovic abordera en tout cas cette finale avec le plein de confiance. Même s'il a joué à se faire peur face au jeune (20 ans) et fougueux gaucher Ben Shelton, qui a bénéficié d'une balle de set dans la troisième manche.

Le Serbe a concédé contre toute attente son premier break de la journée alors qu'il menait tranquillement 6-3 6-2 4-3 30/15. Mais il a su garder son calme face à un Ben Shelton soudain plus relâché et plus solide: il a manqué une première balle de match à 6-5 sur son service après avoir écarté une balle de set à 4-5, mais a dominé un tie-break dont il a gagné cinq des six premiers points.

/ATS