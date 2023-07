Une 35e finale de Grand Chelem pour Djokovic

Novak Djokovic (no 2) disputera sa 35e finale de Grand Chelem dimanche à Wimbledon.

En quête d'un 24e trophée majeur qui serait le 8e à Londres, le Serbe a dominé Jannik Sinner (no 8) 6-3 6-4 7-6 (7/4) dans la première demi-finale. Son prochain adversaire sera Carlos Alcaraz (no 1) ou Daniil Medvedev (no 3).

Contraint de batailler durant cinq sets face à Jannik Sinner l'an dernier sur le gazon londonien au stade des quarts de finale, Novak Djokovic a cette fois-ci maîtrisé son sujet. Le Serbe, qui avait concédé les deux premières manches l'an dernier, a témoigné d'une concentration sans faille dès les premiers échanges.

Efficacité

Les deux premiers jeux symbolisent ainsi parfaitement le scénario de cette partie. Jannik Sinner s'est procuré deux balles de break dès le premier jeu, mais Novak Djokovic a écarté le danger. D'une précision chirurgicale, le Serbe a converti dans la foulée sa première opportunité avant de se détacher à 3-0.

Novak Djokovic, qui en est désormais à 27 victoires d'affilée en Grand Chelem, a effacé au final les six balles de break auxquelles il a dû faire face vendredi sur le Centre Court de Church Road. Deux d'entre elles étaient même des balles de troisième set.

Moins serein dans la troisième manche, le Serbe s'est en effet retrouvé mené 4-5 15/40 sur son engagement. Mais Jannik Sinner, qui jouait sa première demi-finale majeure, a manqué le coche dans ce jeu. Tout comme dans le tie-break, où l'Italien a mené 3/1 avant de perdre six des sept derniers points.

Pour l'histoire

Déjà sacré à Melbourne et à Paris cette année, Novak Djokovic peut donc toujours caresser l'espoir de signer un Grand Chelem calendaire. Il aura surtout l'opportunité d'égaler dimanche le record de titres conquis dans le simple messieurs à Wimbledon, détenu par Roger Federer (8).

L'enjeu sera une nouvelle fois immense pour Novak Djokovic, dont la dernière défaite à Wimbledon avait été concédée sur abandon en quart de finale de l'édition 2017 face à Tomas Berdych. Nole peut ainsi égaler aussi le record absolu de sacres majeurs en simple, propriété de la controversée Margaret Court (24).

/ATS