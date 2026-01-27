Une 10e demi-finale majeure pour Alcaraz

Carlos Alcaraz est à deux succès d'un Grand Chelem de carrière.

Le no 1 mondial s'est hissé pour la première fois dans le dernier carré de l'Open d'Australie, où il affrontera Alexander Zverev (ATP 3) vendredi pour une place en finale. Il s'agira de sa 10e demi-finale dans un Majeur.

Impressionnant, Carlos Alcaraz a dominé le dernier représentant australien Alex De Minaur (ATP 6) 7-5 6-2 6-1 en 2h15' mardi en quart de finale. Le sextuple vainqueur de Grand Chelem (deux titres à Roland-Garros, à Wimbledon et à l'US Open) n'a toujours pas perdu le moindre set dans ses cinq premiers matches de la quinzaine.

Déjà battu dans leurs cinq précédents duels, Alex De Minaur n'a pourtant rien lâché. Surtout dans un premier set accroché, dans lequel il est revenu de 3-0 à 3-3 puis de 5-3 à 5-5. Mais le véloce Australien n'est pas parvenu à conserver le niveau qui fut le sien dans les dix premiers jeux, finissant par plier face à la puissance et à la variété des coups de son adversaire.

Redoutable dans les moments clés, Carlos Alcaraz a assommé son adversaire pour faire passer le score de 5-5 à 7-5 3-0, avant de signer à nouveau le break d'entrée dans la troisième manche. Impuissant, Alex De Minaur s'est ainsi heurté une nouvelle fois à son plafond de verre, échouant pour la septième fois en sept apparitions en quarts de finale de Grand Chelem.

