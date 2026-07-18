Un revenant contre un miraculé pour le titre à Gstaad

Un revenant contre un miraculé: telle est l'affiche de la finale du Swiss Open de Gstaad ce dimanche à 11h30.

Elle opposera Stefanos Tsitsipas (ATP 85) à Raphaël Collignon (ATP 42). Le Grec a battu 6-4 2-6 6-3 le Kazakh Alexsandr Shevchenko (ATP 100) pour disputer la 31e finale de sa carrière. Face à Collignon qu’il rencontrera pour la première fois, le Grec visera un 13e titre, le premier depuis son succès à l’ATP 500 de Dubaï en février 2025.

Trop souvent blessé au dos ces derniers mois, Stefanos Tsitsipas retrouve petit à petit un nouveau jeu décent. Cette qualification pour la finale du Swiss Open survient quelques jours seulement après la décision de l’ancien no 3 mondial de ne plus être entraîné par son père Apostolos.

De l'autre côté du filet, il défiera un joueur de 24 ans qui disputera, quant à lui, sa première finale sur le Circuit de l'ATP Tour. Raphaël Collignon est revenu de nulle part samedi face à l'Argentin Juan Manuel Cerundolo (ATP 45). Il a, en effet, écarté une balle de match sur son service à 6-1 5-3 avant d’être mené 5-2 dans la troisième manche...

/ATS