Un premier quart majeur pour Draper

Jack Draper (no 25) figure pour la première fois en quart de finale d'un tournoi du Grand Chelem. Le Britannique a dominé Tomas Machac (ATP 39) en trois sets lundi en 8e de finale de l'US Open.

Stoppé en 8e de finale l'an dernier à New York, Jack Draper n'a laissé aucune chance au finaliste du dernier Geneva Open. Le gaucher de 22 ans a écrasé le Tchèque 6-3 6-1 6-2 dans le Stade Louis Armstrong. Il n'a pas concédé son service dans cette partie, effaçant les six balles de break auxquelles il a fait face.

Assuré d'améliorer son meilleur classement - 25e jusqu'ici - au terme de ce tournoi, Jack Draper aura un coup à jouer en quart de finale. Le no 1 britannique, qui n'a pas perdu le moindre set dans ses quatre premiers tours, se mesurera au vainqueur du derby australien entre Alex De Minaur (no 22) et Jordan Thompson (ATP 32).

/ATS