Un immense Stan Wawrinka se hisse au 3e tour

Immense Stan Wawrinka ! Le Vaudois de bientôt 41 ans a arraché son ticket pour les 16es de finale de l'Open d'Australie en matant en cinq sets et 4h33' Arthur Géa (ATP 198) jeudi au 2e tour.

Le vainqueur de l'édition 2014 s'est imposé 4-6 6-3 3-6 7-5 7-6 (10/3) devant le qualifié français pour devenir le premier quadragénaire à se hisser au 3e tour d'un tournoi majeur depuis la légende australienne Ken Rosewall en 1978, à Melbourne déjà. Il a démontré, si besoin était, que sa passion et sa rage de vaincre étaient toujours celles d'un junior.

Bien plus affûté qu'en 2025, Stan Wawrinka n'a rien lâché. Dos au mur à 5-5 dans la quatrième manche jeudi, il a su élever son niveau de jeu pour obtenir le droit de disputer le 58e cinquième set de sa longue carrière. Et il ne s'est pas crispé lorsqu'Arthur Géa - lequel est né alors que le Vaudois avait presque 20 ans - est revenu de 2-0 à 2-2 dans la manche décisive.

L'ex-no 3 mondial semblait même au bord de la rupture à 3-3, au moment de faire face à deux balles de break consécutives à 15/40. Mais il a là aussi élevé le curseur, écartant le danger avec panache avant de forcer la décision dans le super tie-break face à un Arthur Géa gêné par des douleurs aux genoux et un début de crampes.

Cette victoire, sa 160e en Grand Chelem et la 45e à Melbourne, permet à Stan Wawrinka de retrouver le stade des 16es de finale dans un Majeur pour la première fois depuis Wimbledon 2023. Il devrait retrouver samedi le no 9 mondial, l'Américain Taylor Fritz, qu'il a battu à deux reprises en trois confrontations.

