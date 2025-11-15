Un double pour départager l'Argentine et la Suisse

Un double est nécessaire pour départager l'Argentine et la Suisse à Cordoba en play-off de ...
Un double pour départager l'Argentine et la Suisse

Un double pour départager l'Argentine et la Suisse

Photo: KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Un double est nécessaire pour départager l'Argentine et la Suisse à Cordoba en play-off de la Billie Jean King Cup.

Le vainqueur de cet affrontement évoluera dans le groupe mondial l'an prochain, le perdant devant se contenter du groupe régional I.

La Grisonne Simona Waltert (WTA 86) a permis à son équipe d'égaliser à 1-1 face à l'Argentine en battant Solana Sierra (WTA 66) 6-3 7-6 (10/8). La Tessinoise Susan Bandecchi (WTA 240) n'avait rien pu faire dans le simple d'ouverture, s'inclinant lourdement (6-2 6-0) devant Julia Riera (WTA 170).

Le capitaine Heinz Günthardt devrait logiquement aligner la paire Celine Naef/Simona Waltert pour ce double décisif. La Schwytzoise et la Grisonne avaient apporté le point de la victoire la veille face à la Slovaquie.

/ATS
 

Actualités suivantes

Masters ATP: une finale entre Alcaraz et Sinner

Masters ATP: une finale entre Alcaraz et Sinner

Tennis    Actualisé le 15.11.2025 - 22:37

BJL Cup: la Suisse a perdu le premier simple contre la Slovaquie

BJL Cup: la Suisse a perdu le premier simple contre la Slovaquie

Tennis    Actualisé le 15.11.2025 - 21:35

Masters ATP à Turin: Jannik Sinner qualifié pour la finale

Masters ATP à Turin: Jannik Sinner qualifié pour la finale

Tennis    Actualisé le 15.11.2025 - 16:45

Un 3e succès pour Sinner au Masters

Un 3e succès pour Sinner au Masters

Tennis    Actualisé le 14.11.2025 - 22:57

Articles les plus lus

Tâche difficile pour les Suissesses en BJK Cup

Tâche difficile pour les Suissesses en BJK Cup

Tennis    Actualisé le 14.11.2025 - 04:01

Un 3e succès pour Sinner au Masters

Un 3e succès pour Sinner au Masters

Tennis    Actualisé le 14.11.2025 - 22:57

Masters ATP à Turin: Jannik Sinner qualifié pour la finale

Masters ATP à Turin: Jannik Sinner qualifié pour la finale

Tennis    Actualisé le 15.11.2025 - 16:45

BJL Cup: la Suisse a perdu le premier simple contre la Slovaquie

BJL Cup: la Suisse a perdu le premier simple contre la Slovaquie

Tennis    Actualisé le 15.11.2025 - 21:35

Carlos Alcaraz assuré de terminer 2025 comme no 1 mondial

Carlos Alcaraz assuré de terminer 2025 comme no 1 mondial

Tennis    Actualisé le 13.11.2025 - 22:19

Tâche difficile pour les Suissesses en BJK Cup

Tâche difficile pour les Suissesses en BJK Cup

Tennis    Actualisé le 14.11.2025 - 04:01

Un 3e succès pour Sinner au Masters

Un 3e succès pour Sinner au Masters

Tennis    Actualisé le 14.11.2025 - 22:57

Masters ATP à Turin: Jannik Sinner qualifié pour la finale

Masters ATP à Turin: Jannik Sinner qualifié pour la finale

Tennis    Actualisé le 15.11.2025 - 16:45

Masters ATP: Auger-Aliassime débloque son compteur

Masters ATP: Auger-Aliassime débloque son compteur

Tennis    Actualisé le 12.11.2025 - 22:29

De Minaur reprend espoir, Alcaraz en demi-finales

De Minaur reprend espoir, Alcaraz en demi-finales

Tennis    Actualisé le 13.11.2025 - 16:07

Carlos Alcaraz assuré de terminer 2025 comme no 1 mondial

Carlos Alcaraz assuré de terminer 2025 comme no 1 mondial

Tennis    Actualisé le 13.11.2025 - 22:19

Tâche difficile pour les Suissesses en BJK Cup

Tâche difficile pour les Suissesses en BJK Cup

Tennis    Actualisé le 14.11.2025 - 04:01