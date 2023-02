Un directeur financier gagne un match

Un directeur financier de 33 ans classé à la 784e place mondiale a fêté mardi un improbable premier succès sur le circuit principal.

Issu des qualifications à Delray Beach, Matija Pecotic a signé cet exploit en battant l'ex-membre du top 10 Jack Sock.

Le Croate s'est imposé 4-6 6-2 6-2 devant l'Américain, qui n'est quant à lui plus que 143e du classement ATP. Il disputait son premier match sur l'ATP Tour après avoir battu Tennys Sandgren (ex-no 41 mondial) au 2e tour d'un tableau de qualifications dans lequel il a été admis quelques minutes avant son premier match.

Directeur financier d'une compagnie d'investissement immobilier, Matija Pecotic a pu figurer pour la douzième fois dans un tableau de qualifications, la quatrième dans sa deuxième carrière entamée en septembre 2019. Il s'était auparavant totalement consacré à ses études pendant deux ans.

Le Croate, qui avait atteint le 206e rang de la hiérarchie en 2015 et avait joué les qualifications des quatre Majeurs entre 2016 et 2017, avait décidé de mettre sa carrière entre parenthèses après avoir contracté une grave infection par staphylocoque à la suite d'une intervention chirurgicale et passé huit mois alité.

