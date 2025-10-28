Un Stan Wawrinka tout en maîtrise

Cinq jours après sa défaite à Bâle contre Casper Ruud, Stan Wawrinka (ATP 158) a retrouvé le ...
Un Stan Wawrinka tout en maîtrise

Un Stan Wawrinka tout en maîtrise

Photo: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Cinq jours après sa défaite à Bâle contre Casper Ruud, Stan Wawrinka (ATP 158) a retrouvé le chemin du succès. Il a passé victorieusement le cap du 1er tour du Challenger de Bratislava.

Au bord du Danube, le Vaudois a battu 6-4 6-3 le qualifié Ukrainien Vitaliy Sachko (ATP 220) qu’il affrontait pour la première fois. Stan Wawrinka a signé le premier break de la rencontre à 5-4 pour prendre la main.

Jeudi, il défiera la tête de série no 1 de ce Challenger, le Belge Raphaël Collignon (ATP 73) qui avait provoqué une immense surprise le mois dernier en Coupe Davis avec son succès à Sydney face à Alex de Minaur. S'il témoigne de la même efficience derrière sa première balle que lors de ce premier tour avec 33 points gagnés sur 37 disputés, tous les espoirs lui seront permis.

/ATS
 

Actualités suivantes

Le no 1 mondial boit la tasse

Le no 1 mondial boit la tasse

Tennis    Actualisé le 28.10.2025 - 21:43

« Impossible » d'être numéro 1 mondial en fin d'année, selon Sinner

« Impossible » d'être numéro 1 mondial en fin d'année, selon Sinner

Tennis    Actualisé le 28.10.2025 - 17:08

Belinda Bencic enchaîne après son titre à Tokyo

Belinda Bencic enchaîne après son titre à Tokyo

Tennis    Actualisé le 28.10.2025 - 13:16

Golubic passe un tour à Jiujiang

Golubic passe un tour à Jiujiang

Tennis    Actualisé le 28.10.2025 - 10:05

Articles les plus lus

Swiss Indoors: Joao Fonseca remporte le titre à Bâle

Swiss Indoors: Joao Fonseca remporte le titre à Bâle

Tennis    Actualisé le 26.10.2025 - 17:43

Golubic passe un tour à Jiujiang

Golubic passe un tour à Jiujiang

Tennis    Actualisé le 28.10.2025 - 10:05

Belinda Bencic enchaîne après son titre à Tokyo

Belinda Bencic enchaîne après son titre à Tokyo

Tennis    Actualisé le 28.10.2025 - 13:16

« Impossible » d'être numéro 1 mondial en fin d'année, selon Sinner

« Impossible » d'être numéro 1 mondial en fin d'année, selon Sinner

Tennis    Actualisé le 28.10.2025 - 17:08

Le forfait de Sinner injustifiable pour 63% des Italiens

Le forfait de Sinner injustifiable pour 63% des Italiens

Tennis    Actualisé le 26.10.2025 - 14:05

Swiss Indoors: Joao Fonseca remporte le titre à Bâle

Swiss Indoors: Joao Fonseca remporte le titre à Bâle

Tennis    Actualisé le 26.10.2025 - 17:43

Golubic passe un tour à Jiujiang

Golubic passe un tour à Jiujiang

Tennis    Actualisé le 28.10.2025 - 10:05

Belinda Bencic enchaîne après son titre à Tokyo

Belinda Bencic enchaîne après son titre à Tokyo

Tennis    Actualisé le 28.10.2025 - 13:16

Belinda Bencic peut conclure sa saison en beauté

Belinda Bencic peut conclure sa saison en beauté

Tennis    Actualisé le 26.10.2025 - 04:04

Belinda Bencic s'impose à Tokyo et fête son 10e titre

Belinda Bencic s'impose à Tokyo et fête son 10e titre

Tennis    Actualisé le 26.10.2025 - 06:41

Le forfait de Sinner injustifiable pour 63% des Italiens

Le forfait de Sinner injustifiable pour 63% des Italiens

Tennis    Actualisé le 26.10.2025 - 14:05

Swiss Indoors: Joao Fonseca remporte le titre à Bâle

Swiss Indoors: Joao Fonseca remporte le titre à Bâle

Tennis    Actualisé le 26.10.2025 - 17:43