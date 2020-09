Un 94e succès pour Nadal sur la terre battue parisienne

Rafael Nadal (no 2) a démarré en douceur sa quête d'un 20e titre du Grand Chelem. Le Majorquin s'est qualifié pour le 2e tour de Roland-Garros en battant Egor Gerasimov (ATP 83) en trois sets.

Le triple tenant du trophée, sacré à douze reprises sur la terre battue de la Porte d'Auteuil, a mis 2h05' pour vaincre la résistance du Bélarusse (6-4 6-4 6-2) et fêter son 94e succès à Roland-Garros. Il a concédé un break dans cette partie, se retrouvant mené 2-0 au troisième set avant d'empocher les six derniers jeux.

Rafael Nadal, qui égalerait le recordman Roger Federer avec un 20e sacre dans un tournoi majeur, ne courra pas non plus le moindre danger dans son 2e tour. Le gaucher de Manacor se mesurera au modeste Américain Mackenzie McDonald, 25 ans et seulement 236e de la hiérarchie mondiale.

Serena Williams (no 6), qui vise quant à elle un 24e titre en Grand Chelem, a connu une entrée en matière plus délicate sur le même court Philippe Chatrier. L'Américaine s'est en tout de même sortie en deux sets (7-6 6-0) face à Kristie Ahn (WTA 102), malgré ses 28 fautes directes commises dans la manche initiale.

/ATS