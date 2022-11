Un 6e Masters pour Djokovic, qui égale le record de Federer

Novak Djokovic a conclu en beauté la saison 2022 en s'adjugeant son sixième Masters, égalant ainsi le record de Roger Federer.

Le Serbe de 35 ans a dominé Casper Ruud 7-5 6-3 dimanche en finale à Turin pour devenir le lauréat le plus âgé de l'histoire des ATP Finals.

Vainqueur en deux tie-breaks de Taylor Fritz samedi en demi-finale, Novak Djokovic a dû s'employer l'espace d'un set pour son ultime match de la saison. Mais il n'a jamais semblé en danger face à Casper Ruud, qu'il a battu pour la quatrième fois en autant de duels sans avoir lâché le moindre set.

Le Serbe a signé un premier break dans l'ultime jeu de la première manche, au cours de laquelle il n'a perdu que 5 points sur son engagement. Il a fait plus rapidement la différence dans le second set, s'emparant du service adverse dès le quatrième jeu pour s'envoler vers son 91e titre.

Novak Djokovic termine ainsi un Masters invaincu pour la quatrième fois de sa carrière après 2012, 2013 et 2014 (même s'il avait bénéficié du forfait de Roger Federer en finale en 2014). Egalement sacré en 2008 et en 2015 dans ce tournoi des Maîtres, il empoche un chèque de 4,74 millions de dollars.

25-1 depuis Roland-Garros

Privé notamment d'Open d'Australie et d'US Open en raison de son refus de se vacciner contre le Covid-19, privé de point pour son sacre à Wimbledon, Novak Djokovic a trouvé malgré tout le moyen de terminer l'année à la 5e place mondiale. Il a conquis cinq titres sur les onze tournois qu'il a pu disputer.

Novak Djokovic a notamment remporté quatre de ses cinq derniers tournois (Wimbledon, Tel Aviv, Astana et ce Masters). Laver Cup mise à part, il n'a donc perdu qu'un seul match depuis son échec face à Rafael Nadal en quart de finale à Roland-Garros. C'était également à Paris, en finale du Masters 1000 de Bercy face à Holger Rune.

A 2000 points d'Alcaraz

Son retard sur le no 1 mondial Carlos Alcaraz n'est par ailleurs plus que de 2000 points, soit ce que son sacre sur le gazon londonien lui aurait normalement rapporté... Sachant que Novak Djokovic n'aura aucun point à défendre en janvier en Australie, son retour au sommet semble d'ores et déjà inéluctable.

Casper Ruud - qui se serait emparé de la 1re place mondiale s'il avait vaincu Carlos Alcaraz en finale de l'US Open - boucle quant à lui l'année au 3e rang à 1000 points de l'Espagnol. Le Norvégien a conquis trois titres - dont Genève et Gstaad pour la deuxième année consécutive -, mais il a connu la défaite lors des trois premières grandes finales de sa carrière (Roland-Garros, US Open et Masters).

/ATS