Un 101e titre pour Novak Djokovic

Après le 100e à Genève, le 101e à Athènes dans le tournoi organisé par son frère ! Novak Djokovic a cueilli en Grèce un titre qui ajoute encore une page de plus dans sa légende.

En finale, le Serbe a battu 4-6 6-3 7-5 Lorenzo Musetti qui jouait sa qualification pour le Masters de Turin dans cette rencontre. L’Italien a fini par craquer dans un troisième set bien improbable avec cinq breaks. Après avoir servi pour le match à 5-4, Novak Djokovic pouvait ravir une dernière fois le service de son adversaire pour garder la main.

Le Serbe est attendu dès lundi à Turin où il rencontrera Taylor Fritz pour son entrée en lice dans le Masters. Arrivé 'lancé'après ce titre à Athènes, il rêve de brouiller les cartes dans un tournoi promis à Jannik Sinner.

/ATS