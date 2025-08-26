US Open: une entame expéditive pour Sinner

Jannik Sinner (ATP 1) n'a pas connu le moindre problème pour son entrée en lice à l'US Open ...
Photo: KEYSTONE/AP/Yuki Iwamura

Jannik Sinner (ATP 1) n'a pas connu le moindre problème pour son entrée en lice à l'US Open. L'Italien a dominé le Tchèque Vit Kopriva (ATP 89) en trois sets, 6-1 6-1 6-2.

Le milieu s'interrogeait sur l'état de forme exact du gagnant de Wimbledon, qui a été contraint à l'abandon en finale du tournoi de Cincinnati, pris par un 'virus'. Le Tyrolien a indiqué, en fin de semaine dernière, ne pas être encore 'à 100%'.

Mais le tenant du titre à New York a bien vite rassuré ses fans. Il s'est imposé avec autorité.

/ATS
 

