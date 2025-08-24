US Open: pas de miracle pour Rebeka Masarova

Il n'y a pas eu de miracle pour Rebeka Masarova (WTA 108) au 1er tour de l'US Open. La Suissesse s'est logiquement inclinée face à Aryna Sabalenka (WTA 1), victorieuse 7-5 6-1 en 1h21.

La Bâloise a toutefois offert une belle résistance à son adversaire bélarusse, tenante du titre à New York, durant le set initial. Elle a même réussi le premier break du match pour mener 3-2. Mais au fil des jeux, Sabalenka a su hausser son niveau et fait la différence dans le money time.

La numéro 1 mondiale a été ensuite été menée 0-40 dès l'entame de la seconde manche, mais la Suissesse n'a pas su en profiter. Pire, elle a perdu son service et ses illusions dans la foulée dans un set qui a tourné au cauchemar pour elle.

/ATS