US Open: Zverev rallie le 2e tour sans perdre de set

Alexander Zverev s'est qualifié en trois sets pour le 2e tour de l'US Open dans la nuit de ...
US Open: Zverev rallie le 2e tour sans perdre de set

US Open: Zverev rallie le 2e tour sans perdre de set

Photo: KEYSTONE/AP/Frank Franklin II

Alexander Zverev s'est qualifié en trois sets pour le 2e tour de l'US Open dans la nuit de mardi à mercredi. Le numéro 3 mondial a battu le Chilien Alejandro Tabilo (ATP 122) 6-2 7-6 (7/4) 6-4.

Dans le dernier match de la soirée sur le Central, le finaliste de l'US Open en 2020 n'a pas tremblé face à l'ex-19e mondial. Toujours en quête d'un premier titre du Grand Chelem, l'Allemand de 28 ans affrontera jeudi au deuxième tour le Britannique Jacob Fearnley (ATP 60).

Le numéro 1 mondial Jannik Sinner s'était qualifié plus tôt dans la journée en ne laissant échapper que quatre jeux contre le Tchèque Vit Kopriva (ATP 89). Le quadruple vainqueur du tournoi Novak Djokovic (ATP 7) et Carlos Alcaraz (ATP 2) ont également rallié le deuxième tour en trois sets.

/ATS
 

Actualités suivantes

Bencic: « Je me sens perdue sans Bella »

Bencic: « Je me sens perdue sans Bella »

Tennis    Actualisé le 27.08.2025 - 05:03

US Open: Leandro Riedi et Viktorija Golubic victorieux

US Open: Leandro Riedi et Viktorija Golubic victorieux

Tennis    Actualisé le 26.08.2025 - 21:37

US Open: une entame expéditive pour Sinner

US Open: une entame expéditive pour Sinner

Tennis    Actualisé le 26.08.2025 - 21:07

Alcaraz déjoue le piège Opelka en trois sets

Alcaraz déjoue le piège Opelka en trois sets

Tennis    Actualisé le 26.08.2025 - 06:23

Articles les plus lus

Venus Williams s'incline avec les honneurs au 1er tour

Venus Williams s'incline avec les honneurs au 1er tour

Tennis    Actualisé le 26.08.2025 - 05:59

Alcaraz déjoue le piège Opelka en trois sets

Alcaraz déjoue le piège Opelka en trois sets

Tennis    Actualisé le 26.08.2025 - 06:23

US Open: une entame expéditive pour Sinner

US Open: une entame expéditive pour Sinner

Tennis    Actualisé le 26.08.2025 - 21:07

US Open: Leandro Riedi et Viktorija Golubic victorieux

US Open: Leandro Riedi et Viktorija Golubic victorieux

Tennis    Actualisé le 26.08.2025 - 21:37

Bencic face à Ann Li au 2e tour à New York

Bencic face à Ann Li au 2e tour à New York

Tennis    Actualisé le 26.08.2025 - 05:51

Venus Williams s'incline avec les honneurs au 1er tour

Venus Williams s'incline avec les honneurs au 1er tour

Tennis    Actualisé le 26.08.2025 - 05:59

Alcaraz déjoue le piège Opelka en trois sets

Alcaraz déjoue le piège Opelka en trois sets

Tennis    Actualisé le 26.08.2025 - 06:23

US Open: une entame expéditive pour Sinner

US Open: une entame expéditive pour Sinner

Tennis    Actualisé le 26.08.2025 - 21:07

Victoria Mboko chute dès le 1er tour à New York

Victoria Mboko chute dès le 1er tour à New York

Tennis    Actualisé le 25.08.2025 - 21:01

Riedi et Golubic entrent en scène à New York

Riedi et Golubic entrent en scène à New York

Tennis    Actualisé le 26.08.2025 - 04:03

Bencic face à Ann Li au 2e tour à New York

Bencic face à Ann Li au 2e tour à New York

Tennis    Actualisé le 26.08.2025 - 05:51

Venus Williams s'incline avec les honneurs au 1er tour

Venus Williams s'incline avec les honneurs au 1er tour

Tennis    Actualisé le 26.08.2025 - 05:59