US Open: Jérôme Kym se hisse au 3e tour

Jérôme Kym (ATP 175) s'est qualifié pour le 3e tour de l'US Open. Le jeune Suisse de 22 ans ...
Photo: KEYSTONE/AP/Seth Wenig

Jérôme Kym (ATP 175) s'est qualifié pour le 3e tour de l'US Open. Le jeune Suisse de 22 ans a battu l'Américain Brandon Nakashima (ATP 31) en cinq sets, 4-6 7-6 (7/2) 7-5 3-6 7-6 (10/8), et 4h23.

Pour le premier match en cinq sets de sa carrière, Kym a démontré de grandes qualités nerveuses et morales. Il n'a pas été impressionné par l'importance de l'enjeu tout au long d'un match à rebondissements.

Dans le cinquième set, il lui a manqué deux points à 5-4 sur service de Nakashima. Il a négocié le jeu décisif un peu mieux que son adversaire, faisant toujours la course en tête.

Souvent stoppé par des blessures, Jérôme Kym va effectuer un bond dans la hiérarchie après ce deuxième succès dans le tableau principal. Son compte en banque va pour sa part s'enrichir d'au moins 237'000 dollars, ce qui est toujours bon à prendre.

Au prochain tour, Kym sera opposé à l'Américain Taylor Fritz (ATP 4).

/ATS
 

