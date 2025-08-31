US Open: Carlos Alcaraz rejoint les quarts de finale

Carlos Alcaraz s'est débarrassé dimanche d'Arthur Rinderknech, 7-6 (7/3) 6-3 6-4, pour rejoindre ...
Photo: KEYSTONE/AP/Heather Khalifa

Carlos Alcaraz s'est débarrassé dimanche d'Arthur Rinderknech, 7-6 (7/3) 6-3 6-4, pour rejoindre les quarts de finale de l'US Open. L'Espagnol n'a toujours pas abandonné un set dans ce tournoi.

Face à une montagne, qui n'avait perdu que deux fois lors de ses 41 derniers matches, le Français Rinderknech n'a pas démérité, poussant l'Espagnol au tie-break dans le premier set grâce à des jeux de service efficaces. Mais à l'heure de la décision, Alcaraz a élevé d'un cran son niveau de jeu et survolé le jeu décisif.

'Il ne m'a pas donné grand-chose, a déclaré le numéro 2 mondial après sa victoire, mais j'ai réussi à bien jouer ces points.'

Le Breton d'adoption a continué de faire face, mais Alcaraz est resté en altitude, capable de changer en un coup la nature d'un échange avec son instinct et ses qualités athlétiques hors normes.

Face à Lehecka

En quatre tours, le Murcien a passé, en moyenne, moins de deux heures sur le court par match, ce qui lui garantit de la fraîcheur en deuxième semaine.

En quart, le vainqueur de l'édition 2022 retrouvera le Tchèque Jiri Lehecka (tête de série numéro 20), vainqueur en quatre sets (7-6 (7/4) 6-4 2-6 6-2) d'un autre Français, Adrian Mannarino, en huitième.

/ATS
 

