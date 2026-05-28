Trois Suissesses en lice au 3e tour de Roland-Garros

Trois Suissesses tenteront de rallier les 8es de finale de Roland-Garros vendredi. Belinda ...
Trois Suissesses en lice au 3e tour de Roland-Garros

Trois Suissesses en lice au 3e tour de Roland-Garros

Photo: KEYSTONE/AP/Thibault Camus

Trois Suissesses tenteront de rallier les 8es de finale de Roland-Garros vendredi. Belinda Bencic, Viktorija Golubic et Jil Teichmann sont en lice au 3e tour du Grand Chelem parisien.

Bencic (WTA 11) vise une première qualification pour la deuxième semaine à la porte d'Auteuil. Victorieuse en deux sets de ses deux premiers matches, la Saint-Galloise a de bonnes chances d'y parvenir face à l'Américaine Peyton Stearns, classée 78e au classement WTA.

La tâche sera plus ardue pour Golubic (82e), même si la Zurichoise semble à l'aise sous les fortes chaleurs que subissent les joueuses et les joueurs depuis le début du tournoi. Elle défie l'Ukrainienne Marta Kostyuk (15e), qu'elle n'a jamais battue en deux confrontations.

Teichmann (170e) tâchera quant à elle de continuer son retour aux affaires fracassant face à la Tchèque Karolina Muchova, no 10 mondiale. La Biennoise semble capable d'un nouvel exploit dans son Grand Chelem fétiche.

/ATS
 

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