« Tout va bien », assure Djokovic avant son retour

'Tout va bien, tout va bien', a assuré Novak Djokovic jeudi à Rome.

Le no 1 mondial, qui a été handicapé ces dernières semaines par une douleur au coude, entrera en lice vendredi dans le dernier gros tournoi de préparation pour Roland-Garros.

'Il y a toujours quelques petites choses de-ci, de-là qui gênent, mais c'est normal', a ajouté le Serbe sans plus de précisions. 'Et puis quand on n'a plus 25 ans, je pense qu'on ressent plus les choses (sourire). Il faut un peu plus de temps, j'imagine, pour récupérer. Mais je me sens bien', a insisté celui qui fêtera ses 36 ans le 22 mai.

Après avoir manqué la tournée nord-américaine sur dur (Indian Wells et Miami) faute de vaccin contre le Covid, Novak Djokovic s'est blessé au coude droit juste avant d'effectuer son retour à la compétition à Monte-Carlo début avril. Il y a perdu dès son second match, en 8es de finale. Puis il a perdu en quarts à Banja Luka avant de déclarer forfait à Madrid.

'La compétition me manque', a assuré le no 1 mondial, qui cèdera sa place au sommet de la hiérarchie à Carlos Alcaraz à l'issue du Masters 1000 de Rome quels qu'en soient les résultats. Nole doit affronter au 2e tour l'Argentin Tomas Etcheverry (ATP 61), avant d'éventuelles retrouvailles avec Stan Wawrinka (ATP 84) au 3e tour.

/ATS