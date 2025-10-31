Touchée à une cuisse, Belinda Bencic renonce à son quart de finale

Belinda Bencic (WTA 11) ne conclura pas l'année sur un nouveau titre. Sacrée dimanche dernier à Tokyo, la St-Galloise a déclaré forfait pour son quart de finale à Hong Kong vendredi.

'Je suis déçue de devoir renoncer en raison de ma blessure à une cuisse', explique Belinda Bencic, citée dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux d'un tournoi WTA 250 dont elle était la tête de série no 1. Elle devait affronter l'Espagnole Cristina Bucsa (WTA 68) vendredi.

'J'ai beaucoup joué au cours des dernières semaines et j'ai fait tout ce que je pouvais pour rester en bonne santé. Mais ça n'a pas suffi', poursuit la championne olympique 2021, qui disputait cette semaine son cinquième tournoi en cinq semaines depuis le début de la tournée asiatique.

