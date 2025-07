Touché au coude droit, Sinner va faire des examens mardi

Jannik Sinner, malmené par Grigor Dimitrov en huitièmes de finale de Wimbledon avant que le Bulgare ne soit contraint à l'abandon, s'est blessé au coude au début du match.

Le no 1 mondial doit faire des examens médicaux mardi, a-t-il indiqué lundi.

A 40/40 dans le premier jeu du match, sur le service de Dimitrov, Sinner a perdu ses appuis et a lourdement chuté sur sa main puis son coude. L'Italien s'est fait masser au-dessus du coude droit plus tard dans le match, lors d'un changement de côté.

La chute 's'est produite très tôt dans le match et était assez malchanceuse. Ça n'avait pas l'air d'une chute très sérieuse, mais j'ai quand même ressenti pas mal de douleurs, particulièrement au service et en coup droit. On verra, on va vérifier demain ce qu'il en est', a affirmé le triple lauréat en Grand Chelem.

'On va faire une IRM pour voir s'il y a quelque chose de grave et on s'adaptera en fonction', a conclu l'Italien, dont la conférence de presse a été écourtée par la modératrice et qui doit affronter mercredi l'Américain Ben Shelton (10e) en quart de finale.

/ATS