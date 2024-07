Taylor Fritz renverse Alexander Zverev en cinq sets

Taylor Fritz (ATP 12) a remonté un déficit de deux sets pour battre lundi l'Allemand Alexander Zverev (4e) 4-6 6-7 (4/7) 6-4 7-6 (7/3) 6-3. Il se qualifie pour les quarts de finale de Wimbledon.

'C'est un rêve! Revenir de deux sets de retard, sur le Centre Court... Le truc, c'est que même mené deux sets à zéro, je pensais que je jouais vraiment bien. Alors je me disais: 'Ça craint de jouer aussi bien et de perdre en trois sets secs.' Je me suis concentré pour gagner le troisième set et j'ai pris les manches les unes après les autres, en y croyant. Mais ça ne s'est joué que sur quelques points ici ou là', a commenté Fritz.

L'Américain de 26 ans, qui avait déjà joué les quarts de finale à Wimbledon en 2022, affrontera l'Italien Lorenzo Musetti (25e) pour tenter d'entrer dans le dernier carré.

Zverev, qui n'avait pas perdu le moindre set du tournoi jusque-là, portait la même genouillère souple que Novak Djokovic, mais du côté gauche alors que le Serbe la porte du côté droit après son opération du ménisque il y a quatre semaines.

L'Allemand s'était fait mal durant son match du troisième tour contre Cameron Norrie mais, bien que limité dans ses déplacements, il avait continué à jouer et n'avait pas semblé inquiet outre mesure à l'issue de la partie malgré la douleur persistante.

Zverev a réussi le break dans la première manche pour mener 5-4 et servir pour le gain du set. Dans le deuxième, à 4-4 Fritz a cette fois conservé sa mise en jeu et Zverev, a servi dos au mur pour ne pas laisser l'Américain égaliser à une manche partout. Rebelote à 5-6. Et les deux joueurs ont dû se départager au tie-break.

Les joueurs sont restés au contact dans le troisième set jusqu'à ce que, à 4-4, Fritz bénéficie de deux balles de break et que l'Allemand le lui offre sur une double faute. L'Américain n'a pas manqué l'occasion de revenir à deux sets à un.

Les joueurs sont ensuite arrivés au tie-break du quatrième set sans avoir eu la moindre balle de break et cette fois, c'est Fritz qui a pris le dessus. Il a ensuite réussi le break décisif pour mener 3-1 dans la dernière manche et n'a plus été menacé.

